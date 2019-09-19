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В ООН назвали число украинских мигрантов во всем мире

В ООН назвали число украинских мигрантов во всем мире

В ООН назвали число украинских мигрантов во всем мире. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в официальном докладе, который цитирует «Укринформ».

Сообщается, что на 1 июля этого года число мигрантов украинского происхождения за пределами нашей страны составило 5,9 миллиона людей.

В 1990-м году, по данным ООН, таких украинцев было 5,5 миллиона, в 2010-м году – 5,4 миллиона, а в 2015-м году – уже 5,7 миллиона.

Число украинских мигрантов в мире продолжает расти.

Также Украина занимает восьмое место в мире по числу эмигрантов.

Отмечается, что в 2015-2019 годах число международных мигрантов из Украины выросло на 200 тысяч

Как писала «Фраза», в ООН пересчитали всех мигрантов и ужаснулись.

Тэги: общество, ООН, миграция, новости Украины

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