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В киевской многоэтажке оборвался лифт с пассажирами

В киевской многоэтажке оборвался лифт с пассажирами

В Деснянском районе Киева в доме № 7 на улице Матеюка оборвался лифт с пассажирами. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом написала в Facebook жительница дома Наталья Левченко.

ЧП случилось еще 17 сентября, но сообщила женщина об этом лишь сегодня. По ее словам, две женщины, которые в тот момент находились внутри лифта, не пострадали и лишь отделались легким испугом.

Лифт пролетел с 9 по 4 этажи, после чего сработали аварийные тормоза.

По словам Левченко, ранее жители дома неоднократно обращались к местным властям по поводу неудовлетворительного состояния лифта и придомовой территории. Согласно оценкам жителей дома, новый лифт Otis за месяц 30-40% работает, 60-70% сломан. Летом новый лифт ремонтировали аж три недели.

Проблемы появились с первого дня установления лифта. Жительница столицы отметила, что раньше было много безрезультатных обращений, в частности к голове (в то время) Деснянской райгосадминистрации Геннадию Заболотному.

Ранее «Фраза» сообщала, что в сентябре 2017 года в Херсоне на улице Лавренева оборвался лифт с детьми. Лифт оборвался на уровне 5-го этажа и, пролетев несколько пролетов, остановился на уровне 2-го этажа.

Тэги: Киев, общество, происшествие, лифт, многоэтажка

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