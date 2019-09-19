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Шесть украинских вузов попали в глобальный мировой рейтинг. Но наблюдается печальная тенденция

Шесть украинских вузов попали в глобальный мировой рейтинг. Но наблюдается печальная тенденция

Опубликован свежий рейтинг топ-1000 лучших учебных заведений мира Topuniversities. Как выяснили журналисты «Фразы», в него попали шесть вузов Украины.

Стоит отметить, что Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко стал единственным украинским вузом в списке, который оценивался в рейтинге работодателей.

В общем рейтинге КНУ занимает 531-540-е места. При этом на следующий год эксперты предрекают падение еще на десять позиций. Стоит отметить, что вуз терял в рейтинге все последние годы, занимая ранее 411-440-е места.

Академическую репутацию вуза оценили всего в 16,7 балла, репутацию у работодателей – в 24,9 балла, а студенческий факультатив – в 58 баллов. При этом университет поднялся в категории «современные языки» (с 251-300-й позиции на 151-200-ю). Также вуз показал рост в EECA University Rankings (рейтинг лучших университетов из развивающихся стран Европы и Центральной Азии), поднявшись за год с 34-й на 30-ю позицию. В рейтинге работодателей вуз занимает 301-500-е места.

Выше всех в общем рейтинге находится Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, занимающий 481-е место, но и ему предрекают падение на десять позиций в следующем году. Тут достаточно высокий (78,4) рейтинг обучения для иностранных студентов. 

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» занимает 601-650-е места (падение в следующем году может составить 50 позиций).

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» занимает 701-750-е места (на следующий год прогнозируется рост на 50 позиций).

Национальный университет «Львовская политехника» и Сумской государственный университет заняли 751-800-е места (изменения не прогнозируются).

Львов:

Сумы:

Топ рейтинга выглядит так:

Как писала «Фраза», шесть украинских вузов попали в авторитетнейший рейтинг университетов мира.

Тэги: Киев, общество, образование, вузы, новости Украины

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