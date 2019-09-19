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Во льдах Антарктиды может скрываться инопланетная база, – уфологи

Во льдах Антарктиды может скрываться инопланетная база, – уфологи

На картах Google Earth исследователи заметили загадочное место в Антарктиде. Как выяснили журналисты «Фразы», странные явления наводят уфологов на мысль, что во льдах антарктического материка скрывается инопланетная база.

На всех последних спутниковых снимках это загадочное место не таит в себе ничего необычного – эта территория полностью покрыта снегом. Но на снимках 2010 года там расположена крупная глыба, на краю которой хорошо замечен небольшой дискообразный объект синего цвета. Уфологам оно напоминает НЛО, вылетающий из черной дыры в глыбе, сообщает «Ю-Ф».

Примечательно, что на фотографиях этой местности, сделанных в 1999, 2011, 2012 и 2014 года глыбы совсем не видно, она полностью покрыта льдами.

По мнению исследователей, глыба маскирует подземную базу пришельцев, которая открывается лишь в определенный промежуток времени. Именно в это время и был сделан снимок, запечатлевший взлет странного синего диска.

Ранее «Фраза» сообщала, что британские пилоты заявили, что видели НЛО.

Также астрофизики заявили, что известный астероид может быть космическим кораблем инопланетян.

В начале декабря 2018 года американец снял нечто очень странное и заявил, что это НЛО.

Также в начале декабря на Youtube-канале UFOmania появился ролик, на котором приводятся снимки реки Замбези. По мнению авторов видео, там рухнула летающая тарелка.

В конце декабря 2018 года американские уфологи утверждали, что обнаружили новые доказательства существования НЛО.

В середине января 2019 года в США на юге штата Невада двое местных жителей поймали в объектив своего дрона нечто очень похожее на НЛО. Видеозапись велась неподалеку от легендарной авиабазы «Зона 51».

В конце февраля 2019 года в американском городе Ипсиланти (штат Мичиган) местных жителей напугал инопланетный объект довольно странной формы.

Тэги: ученые, общество, мир, наука, инопланетяне, НЛО, Антарктида

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