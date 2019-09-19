Ученые объяснили, почему немного поспать днем – полезно

Швейцарские ученые поведали о пользе дневного сна. Как выяснили журналисты «Фразы», результатами своих исследований поделились специалисты из Лозаннского университета.

Как пишет издание Heart, наблюдения длились восемь лет и охватили более 3,2 тысяч человек в возрасте 35-75 лет. Все они не имели проблем с сердцем. С годами такие проблемы начинали проявляться.

Сравнивая привычки людей, ученые узнали, что те, кто немного (полчаса) спал днем хотя бы один-два раза в неделю, сталкивались с инфарктами и другими сердечнососудистыми заболеваниями на 48% реже.

В то же время, говорят исследователи, длительный дневной сон говорит о проблемах со здоровьем.

Как писала «Фраза», ученые предупредили, что совсем скоро мир может остаться без бананов.