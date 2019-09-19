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Лига чемпионов: «Шахтер» в Харькове без шансов проиграл «Манчестер Сити»

Лига чемпионов: «Шахтер» в Харькове без шансов проиграл «Манчестер Сити»

Сегодня, 18 сентября, в Европе прошел второй игровой день первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Как передает корреспондент «Фразы» из Харькова, там чемпион Украины донецкий «Шахтер» принимал чемпиона Англии «Манчестер Сити».

Несмотря на почти родные для «горняков» стены, преимуществом со стартовых секунд поединка прочно завладели гости. Но, все же, первый момент создал именно «Шахтер», но на 12-й минуте удар Марлоса с правого фланга не достиг цели.

«Горожан» этот момент ничуть не напугал и на 24-й минуте они таки сумели открыть счет. Гюндоган с линии штрафной попал в штангу, но первым на мяче оказался Марез, который хладнокровно расстрелял пустые ворота Пятова. А за десять минут до перерыва уже Гюндоган, воспользовавшись передачей Мареза, удвоил преимущество своей команды. Впрочем, стоит отметить, что между двумя голами гостей прекрасный шанс для взятия ворот имел Мораес, но он им не воспользовался.

Вторую половину встречи снова начали активнее гости, и спустя всего восемь минут после возобновления игры Стерлинг после дикой ошибки обороны хозяев проверил на прочность штангу ворот Пятова. Еще через пять минут на Пятова вывалились сразу двое игроков гостей, но Гюндоган успешно запорол великолепный шанс для того, чтобы забить третий гол в ворота «горняков».

После этого хозяева поля то и делали, что отбивались. Англичане активно атаковали и создали при этом немало опасных моментов. До поры до времени им не везло, но, все же, на 75-й минуте Жезуз таки сумел в очередной раз «пробить» Пятова.

До финального свистка счет на табло не изменился — уверенная победа «горожан» со счетом 3:0.

В параллельном поединке группы С загребское «Динамо» дома сенсационно разгромило итальянскую «Аталанту» со счетом 4:0.

Турнирная таблица в группе С:

1. «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 1 игра / 3 очка;

2. «Манчестер Сити» — 1 / 3;

3. «Шахтер» — 1 / 0;

4. «Аталанта» — 1 / 0.

Ранее «Фраза» сообщала, что эксперты прогнозировали в этом матче победу «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

Тэги: ФК Шахтер, футбол, Лига чемпионов, спорт, ФК Манчестер Сити, Манчестер Сити

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