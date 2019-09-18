В Николаеве задержали киллера, застрелившего троих мужчин на автозаправке

В среду, 18 сентября, николаевские сыщики задержали подозреваемого в тройном убийстве. Как выяснили журналисты «Фразы», киллером оказался 48-летний мужчина, работавший со своими жертвами на АЗС.

Как передает пресс-служба областной полиции, в 12-20 в дежурную часть позвонила женщина, которая пришла навестить своего супруга, работавшего на заправке. Зайдя внутрь, она увидела тела троих человек с огнестрельными ранениями.

Подоспевшие правоохранители установили, что расстрелянными оказались работники АЗС: кассир, оператор и механик.

Сообщается, что уже к вечеру сыщики смогли «выйти» на подозреваемого и задержать его по месту постоянного проживания ‒ в Ингульском районе города.

Как отметили в полиции, ранее он уже попадал в поле зрение правоохранителей за незаконный оборот оружия и боеприпасов.

По предварительным данным, он убил своих коллег из-за личных неприязненных отношений. За содеянное мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Как писала «Фраза», в Черкассах киллер застрелил известного IT-шника.

Ранее сообщалось, что в Николаеве расстреляли местного предпринимателя.