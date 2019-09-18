В Черкассах киллер «завалил» известного IT-шника

Во вторник, 17 сентября, в Черкассах произошло заказное убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», там киллер средь бела дня застрелил известного в городе бизнесмена-компьютерщика.

Как передает «Україна нова» со ссылкой на пресс-секретаря областной полиции Зою Вовк, труп 37-летнего IT-бизнесмена Андрея Заканича обнаружили прохожие в салоне автомобиля, припаркованного на улице Гагарина, 77.

Подоспевшие на вызов правоохранители установили, что причиной смерти мужчины стало огнестрельное ранение в область сердца.

По версии следствия, убийство может связано с профессиональной деятельностью погибшего.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Принимаются меры к установлению личности и местонахождения стрелявшего.

Как писала «Фраза», в Николаеве расстреляли местного предпринимателя.

Ранее в СМИ «слили» важные детали по делу об убийстве полицейского начальника в Барышевке.