В Киеве на Фабрике рабочие провели митинг за возобновление торговли с Россией

Сегодня почти две сотни работников предприятия «Миро-Киев» обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Кабинету Министров с требованием восстановить торговые отношения между Украиной и Россией. Рабочие провели митинг на своем предприятии, в ходе которого зачитали открытое обращение на имя президента Украины, сообщает ВедомостиUA со ссылкой на сайт предприятия.

Коллектив предприятия требует от руководства Украины восстановить торгово-экономические связи с Россией из-за бедственного положения на предприятии и экономики страны. Доведенные до отчаяния люди принесли с собой плакаты: «Восстановите торговые отношения между Украиной и Россией» «Мы хотим торговать с Россией» «Верните российский рынок сбыта» «Зеленский, дай нам торговать с Россией»

Глава профсоюза предприятия Виктор Звягинцев выступил перед работниками: «Открывая наш митинг, посвященный восстановлению торгово-экономических связей с Россией, хотел бы сказать, что основу экономического потенциала страны составляет торговля, а Россия исторически была основным торговым партнером Украины. Поэтому нам, коллективу предприятия, ориентируемого на рынки России и СНГ, больно смотреть на упадок нашей фабрики и тысяч других отечественных предприятий, которые испытывают колоссальные финансовые трудности из-за разрыва торгово-экономических отношений с Россией. Президент Зеленский, идя на выборы, обещал остановить трудовую эмиграцию и отток населения из Украины. Возобновление торговых отношений с Россией даст новый импульс нашей экономике, необходимые нам заказы, поможет создать новые рабочие места и остановит трудовую эмиграцию».

Он также зачитал обращение от имени трудового коллектива: «Уважаемый господин Президент. Наше предприятие насчитывает более чем 200 рабочих мест. Люди, которые работают на нашем комбинате, обеспечивают свои семьи необходимыми средствами для их существования, а также через налоги обеспечивают пополнение казны нашей страны. В связи с тем, что в последние годы были разорваны связи с нашим основным потребителем — Российской Федерацией, наше предприятие оказалось в крайне сложном положении. Приходится сокращать штат, наши работники могут оказаться на улице, а их родные лишатся кормильцев. Также Украина недополучает с прибыль нашего предприятия в казну в виде налогов. С этой точки зрения, коллектив нашего предприятия просит Вас, господин Президент, восстановить утраченные экономические связи с Российской Федерацией, вплоть до восстановления зоны свободной экономической торговли».

Текст обращения коллектива и гендиректора размещен на сайте предприятия.