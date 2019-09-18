Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Киеве на Фабрике рабочие провели митинг за возобновление торговли с Россией

В Киеве на Фабрике рабочие провели митинг за возобновление торговли с Россией

Сегодня почти две сотни работников предприятия «Миро-Киев» обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Кабинету Министров с требованием восстановить торговые отношения между Украиной и Россией. Рабочие провели митинг на своем предприятии, в ходе которого зачитали открытое обращение на имя президента Украины, сообщает ВедомостиUA со ссылкой на сайт предприятия.

Коллектив предприятия требует от руководства Украины восстановить торгово-экономические связи с Россией из-за бедственного положения на предприятии и экономики страны. Доведенные до отчаяния люди принесли с собой плакаты: «Восстановите торговые отношения между Украиной и Россией» «Мы хотим торговать с Россией» «Верните российский рынок сбыта» «Зеленский, дай нам торговать с Россией»

Глава профсоюза предприятия Виктор Звягинцев выступил перед работниками: «Открывая наш митинг, посвященный восстановлению торгово-экономических связей с Россией, хотел бы сказать, что основу экономического потенциала страны составляет торговля, а Россия исторически была основным торговым партнером Украины. Поэтому нам, коллективу предприятия, ориентируемого на рынки России и СНГ, больно смотреть на упадок нашей фабрики и тысяч других отечественных предприятий, которые испытывают колоссальные финансовые трудности из-за разрыва торгово-экономических отношений с Россией. Президент Зеленский, идя на выборы, обещал остановить трудовую эмиграцию и отток населения из Украины. Возобновление торговых отношений с Россией даст новый импульс нашей экономике, необходимые нам заказы, поможет создать новые рабочие места и остановит трудовую эмиграцию».

Он также зачитал обращение от имени трудового коллектива: «Уважаемый господин Президент. Наше предприятие насчитывает более чем 200 рабочих мест. Люди, которые работают на нашем комбинате, обеспечивают свои семьи необходимыми средствами для их существования, а также через налоги обеспечивают пополнение казны нашей страны. В связи с тем, что в последние годы были разорваны связи с нашим основным потребителем — Российской Федерацией, наше предприятие оказалось в крайне сложном положении. Приходится сокращать штат, наши работники могут оказаться на улице, а их родные лишатся кормильцев. Также Украина недополучает с прибыль нашего предприятия в казну в виде налогов. С этой точки зрения, коллектив нашего предприятия просит Вас, господин Президент, восстановить утраченные экономические связи с Российской Федерацией, вплоть до восстановления зоны свободной экономической торговли».

Текст обращения коллектива и гендиректора размещен на сайте предприятия.

Тэги:

Комментарии

Статьи

18.09.19 16:29

Важнейшим из искусств у нас является... «институт Вятровича»?

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
16.09.19 08:19

«Динамо» в прострации

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

В Украине хотят отменить акциз на ввоз всех автомобилей
18.09.19 14:11

В Украине хотят отменить акциз на ввоз всех автомобилей

Автор: Денис Вергун, «Вести»

Выбор редакции
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

В кулуарах ВРУ ищут взрывчатку. По Киеву «заминировано» еще сто зданий, — журналист

В кулуарах ВРУ ищут взрывчатку. По Киеву «заминировано» еще сто зданий, — журналист
18.09.19 14:40
943
Последние новости
18.09.19 17:26

В Киеве на Фабрике рабочие провели митинг за возобновление торговли с Россией
18.09.19 16:47

В Индии у мужчины вырос «адский рог» (18+)
18.09.19 16:16

На пляже под Одессой пополз грунт. Люди чудом остались живы
18.09.19 15:40

В аннексированном Россией Крыму бешеный волк напал на людей
18.09.19 15:26

В Донецкой области школьники избили старика ногами и лопатой по голове
18.09.19 14:40

В кулуарах ВРУ ищут взрывчатку. По Киеву «заминировано» еще сто зданий, — журналист
18.09.19 14:09

В Днепре из-за нерадивых коммунальщиков озеро залили нечистотами и химией
Фото и Видео
В Индии у мужчины вырос «адский рог» (18+)
В Индии у мужчины вырос «адский рог» (18+)
В Индии у мужчины вырос «адский рог» (18+)
В Индии у мужчины вырос «адский рог» (18+)
На пляже под Одессой пополз грунт. Люди чудом остались живы
На пляже под Одессой пополз грунт. Люди чудом остались живы
В Донецкой области школьники избили старика ногами и лопатой по голове
В Донецкой области школьники избили старика ногами и лопатой по голове
В Днепре из-за нерадивых коммунальщиков озеро залили нечистотами и химией
В Днепре из-за нерадивых коммунальщиков озеро залили нечистотами и химией
Вятровича уволили из Украинского института национальной памяти
Вятровича уволили из Украинского института национальной памяти
Под Запорожьем из автомата расстреляли замглавы ОТГ. Добивали в упор
Под Запорожьем из автомата расстреляли замглавы ОТГ. Добивали в упор
В Украине выпaл первый снег
В Украине выпaл первый снег
В Киеве бойцовский пес набросился на мальчика, разорвав ему пятку до кости
В Киеве бойцовский пес набросился на мальчика, разорвав ему пятку до кости
Автомобиль эпично протаранил небоскреб Trump Plaza
Автомобиль эпично протаранил небоскреб Trump Plaza
В Одессе воспитательница детсада издевалась над ребенком
В Одессе воспитательница детсада издевалась над ребенком
fraza.ua
Новости блогосферы
17.09.19 09:15

Украина говорит по-русски
16.09.19 12:52

Новая украинская школа растит дегенератов
08.09.19 09:15

Как поймать воровку Гонтареву на брехне
08.09.19 09:01

Эпоха ряженых патриотов, партий Майдана, Порошенко, маргиналов и пафосных лозунгов завершилась

Опрос

Кого первым надо посадить в тюрьму?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.