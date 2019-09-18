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Главные новости за 18 сентября 2019 года

Главные новости за 18 сентября 2019 года

Вятровича уволили из Украинского института национальной памяти. Кабинет министров уволил главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. Об этом он сам заявил у себя в «Фейсбуке».

В Украине выпaл первый снег. В Украине резко поменялась погода – сильный ветер и дождь. Как выяснили журналисты «Фразы», в Карпатах даже выпал первый снег –  его заметили на горе Поп-Иван.

В Днепре из-за нерадивых коммунальщиков озеро залили нечистотами и химией. В Днепре Куриное озеро залили нечистотами и химией. В некомпетентности обвиняют руководство КП «Днепрводоканал».

Эксперты оценили шансы «Динамо» и «Александрии» в стартовых матчах Лиги Европы. В четверг киевское «Динамо» и «Александрия» стартуют в групповом раунде Лиги Европы. Эксперты оценили шансы украинских клубов.

В аннексированном Россией Крыму бешеный волк напал на людей. В аннексированном Россией Крыму произошло ЧП. Тут возле трассы между Симферополем и Ялтой волк напал на людей.

В США запретили «вкусные» вейпы. В США запретили вейпы с вкусовыми добавками. Пока что это произошло в штате Нью-Йорк, который первым в стране пошел на подобный штат.

Тэги: общество, мир, политика, новости Украины

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