В аннексированном Россией Крыму бешеный волк напал на людей

В аннексированном Россией Крыму произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут возле трассы между Симферополем и Ялтой волк напал на людей.

Как передают местные врачи, госпитализировали трех человек. Целью волка стали два дальнобойщика и местный житель возле села Перевальное.

Выяснилось, что волк был болен бешенством. Этот же хищник напал тут на собак.

Животное уже удалось пристрелить.

Ранее подобные нападения волков были в Крыму редкостью.

Как писала «Фраза», в аннексированном Россией Крыму астроном-любитель открыл неизвестную комету.