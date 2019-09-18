В кулуарах ВРУ ищут взрывчатку. По Киеву «заминировано» еще сто зданий, — журналист

Сегодня, 18 сентября, в кулуарах Верховной Рады Украины спасатели ищут взрывчатку после анонимного сообщения. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал журналист Богдан Бортаков.

По его данным, сотрудник ГСЧС анонимно ему сообщил, что сейчас по Киеву «заминировано» сто зданий и «чуть меньше пятидесяти только в КНУ». Впрочем, что значит фраза «чуть меньше пятидесяти только в КНУ» журналист не пояснил.

Ранее «Фраза» сообщала, что 25 апреля неизвестные уже сообщали о минировании здания Верховной Рады Украины.

15 мая в очередной раз поступило сообщение о заминировании здания Верховной Рады Украины.

10 июня поступило очередной сообщение о минировании здания ВРУ.