В Киеве жестоко избили замглавы КГГА

В Киеве неизвестные избили заместителя главы КГГА Владимира Слончака. Как выяснили журналисты «Фразы», нападение произошло накануне, 17 сентября, поздно вечером.

В пресс-службе столичной полиции отметили, что сообщение к ним поступило от медиков. Впоследствии выяснилось, что нападение на чиновника произошло около 23:30 в подъезде дома по ул. Митрополита Липковского, 16-в.

У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы головы. Он находится в реанимации.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства, при которых Слончак получил телесные повреждения, и решает вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее «Фраза» сообщала, что в марте 2018 года в Киеве «наемники Кличко» до потери сознания избили на тот момент внефракционного народного депутата Юрия Левченко.