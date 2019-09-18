Поджигатели храма УПЦ написали покаянное письмо

К религиозной общине Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви в Киеве с покаянным письмом обратились граждане Шемотюк Алексей Владимирович и Горбань Александр Александрович, которые 24 января 2018 пытались совершить поджог Владимиро — Ольгинского храма обители. Как сообщили «Фразе» в Центре информации УПЦ, со сылкой на информацию Десятинного монастыря, в письме поджигатели заявили, что не собирались уничтожать имущество граждан или оскорбить чувства верующих.

«Просим прощения у каждого и у религиозной общины в целом относительно событий, которые произошли 24 января 2018 года. Никоим образом мы не имели своей целью какие-либо действия, которые были бы опасными для человеческой жизни или имели бы последствиями уничтожения имущества граждан. Также никоим образом мы не хотели оскорбить чувства верующих», — написали Горбань и Шемотюк.

Они признают, что «выбрали не достойный для верующего, образованного человека способ протеста», и искренне раскаиваются в своем поступке.

Поджигатели также заверили, что свое покаянное письмо они написали не в надежде на смягчение наказания, а ради чувства самоуважения.

Напомним, в январе 2018 года два архитектора киевляне Горбань и Шемотюк поднялись на крышу храма Десятинного Рождество-Богородицкого монастыря города Киева, облили ее бензином и подожгли. Пожар погас сам по себе, и никто не пострадал.

За попытку поджога полиция их задержала и открыла уголовное производство, которое предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. 27 января судья Шевченковского райсуда Киева Татьяна Левицкая выбрала им меру пресечения — 60 суток содержания под стражей с альтернативой залога.

3 февраля тысячи верующих УПЦ собрались у храма Десятинного монастыря, что бы поддержать братию обители. Первый час молебна проходил в покое, пока не начали сходиться представители националистических организаций. Сторонники поджигателей развернули лозунги с призывами снести монастырь УПЦ и выгнать «московских попов». Чтобы заглушить молебен, активисты принесли аппаратуру и включили громкую музыку.

5 февраля 2018 года братия Десятинного монастыря подала заявление в Киевский апелляционный суд, чтобы взять поджигателей на поруки. Апелляционный суд города Киева выпустил Горбаня и Шемотюка на поруки нардепов.