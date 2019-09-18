В Украине уменьшат расходы на субсидии. Названа причина

В государственном бюджете на 2020 год заложено уменьшение расходов на субсидии до 47,6 млрд гривен (по сравнению с 55,1, заложенных в бюджет-2019). Но, как выяснили журналисты «Фразы», министр социальной политики Юлия Соколовская на своей странице в Facebook написала, что количество получателей субсидий из-за этого не уменьшится.

По ее словам, это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами: за счет индексации пенсий, увеличения уровней минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли. Соответственно, уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивало гражданам.

При этом Соколовская уточнила, что расходы на субсидии пересмотрены уже в этом году, и сейчас в госбюджете 2019 году на них запланировано около 47 млрд грн, которых достаточно. То есть, фактически никакого «сокращения» нет.

Министр также утверждает, что отказывать украинцам в получении субсидий власть не собирается. Но получать их будут лишь те, кто действительно нуждается. Соколовская говорит, что ее ведомство постоянно осуществляет мониторинг проблем, возникающих у граждан при получении субсидий, и на основании их обращений готовит изменения в порядок предоставления субсидий.

Сейчас прорабатывается вопрос о внесении изменений для усиления эффективности этой программы и доступности для граждан, что особенно важно перед началом отопительного периода.

Ранее «Фраза» сообщала, что 15 сентября Кабинет министров презентовал проект госбюджета на 2020 год и передал его на рассмотрение парламенту.