Эксперты оценили шансы «Динамо» и «Александрии» в стартовых матчах Лиги Европы

В четверг, 19 сентября, киевское «Динамо» и «Александрия» стартуют в групповом раунде Лиги Европы. Как выяснили журналисты «Фразы», эксперты оценили шансы украинских клубов.

Сделали это специалисты британской букмекерской конторы William Hill.

«Динамо» принимает шведский «Мальме». На победу киевлян ставят 1,83 к 1, на ничью – 3,5 к 1, а на победу гостей – 4,4 к 1. Самым вероятным исходом встречи называют победу украинцев со счетом 1:0 (6,5 к 1).

Куда худшие шансы у «Александрии», которая едет в Германию к «Вольфсбургу». На победу хозяев ставят 1,18 к 1, на ничью – 7 к 1, а на победу украинцев – 15 к 1. Самым вероятным исходом матча называют победу немцев со счетом 2:0 (5,8 к 1).

Как писала «Фраза», эксперты предрекли «Шахтеру» домашний провал в стартовом матче Лиги чемпионов.