Главный тренер известного английского клуба заявил, что купил квартиру в Харькове

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола огорошил неожиданным признанием. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это перед встречей его команды в Лиге чемпионов с донецким «Шахтером».

На пресс-конференции в Харькове, где сегодня пройдет встреча, наставник англичан ответил на вопрос, не надоело ли ему встречаться с «горняками», с которыми жребий регулярно сводит его команды.

На это Хосеп Гвардиола заявил: «Да, я уже купил квартиру здесь! Я играл против «Шахтера» много раз. С «Барселоной», «Баварией» и теперь с «Манчестер Сити». Приезжаю сюда почти каждый сезон, уже привык и мне очень нравится».

Непонятно, говорил ли он всерьез, или шутил…

Как писала «Фраза», эксперты предрекли «Шахтеру» домашний провал в стартовом матче Лиги чемпионов.