В США запретили «вкусные» вейпы

В США запретили вейпы с вкусовыми добавками. Как выяснили журналисты «Фразы», пока что это произошло в штате Нью-Йорк, который первым в стране пошел на подобный штат.
Власти Нью-Йорка подтвердили, что по инициативе губернатора Эндрю Куомо вводят запрет на «вкусные» электронные сигареты. Он уже вступил в силу.
Отмечается, что запрет одобрен советом по вопросам общественного здравоохранения и планирования в сфере здравоохранения.
Уточняется, что запрет касается электронных сигарет с вкусовыми добавками и жидкостей для вейпов с никотином.
Подобный радикальный шаг СМИ связывают с учащением случаев смертельных заболеваний в штате у людей, которые курили «вкусные» вейпы. Центр профилактики и контроля заболеваний США отметил, что число легочных и респираторных заболеваний из-за электронных сигарет по стране выросло до полутысячи случаев.
Не исключено, что другие штаты последуют примеру Нью-Йорка.
Как писала «Фраза», ученые рассказали, как электронные сигареты «бьют» по легким курильщиков.