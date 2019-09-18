В ООН пересчитали всех мигрантов и ужаснулись

В ООН пересчитали международных мигрантов. Как выяснили журналисты «Фразы», цифра получилась страшной.

Всего, по данным ООН, мигрантами на нашей планете являются 272 миллиона человек.

Львиная доля их находится в Европе – 82 миллиона человек.

Еще 59 миллионов мигрантов располагаются в Северной Америке, и по 49 миллионов живут в Западной Азии и Северной Африке.

В отчете говорится, что за девять лет число мигрантов в мире выросло сразу на 51 миллион человек.

Сегодня мигранты составляют 3,5% населения планеты. Для сравнения, в 2000-м году они составляли 2,8% населения Земли.

Причинами такой тенденции называют войны, голод, экономическую и политическую нестабильность по всей планете.

Как писала «Фраза», на одном из киевских рынков задержали «зараженных» торговцев.