Чемпионат Европы по средневековому бою пройдет под Киевом

20, 21 и 22 сентября в Древний Киев в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает на грандиозный фестиваль европейского масштаба. Как выяснили журналисты «Фразы», Чемпионат Европы по средневековому бою «Зов героев» — это самое масштабное и самое популярное мероприятие в нашей стране тематики Средневековья.

Эти ежегодные соревнования традиционно соберут несколько сотен бойцов не только со всей Украины, но и многих европейских стран.

После оглушительной победы украинской сборной в Чемпионате мира по средневековому бою «IMCF-2019», который состоялся в мае этого года в Древнем Киеве, этот вид спорта получил в Украине огромную популярность. Ведь он сочетает в себе невероятное зрелище, спортивный азарт, историческую достоверность и средневековую романтику.

Спортсмены наденут тяжелые металлические доспехи и покажут свою доблесть в полноконтактных боях настоящим средневековым оружием, сделанным по историческим образцам. В течение трех дней можно будет увидеть одиночные и групповые бои, и даже женские поединки. Это не постановочные сражения, здесь все по-настоящему!

Соревнования будут проходить по правилам средневекового боя, официально признанного видом спорта Министерством молодежи и спорта Украины. Соорганизатором чемпионата выступает Всеукраинская федерация средневекового боя.

В перерывах между боями гостей ждет развлекательная программа, знакомящая с историей средних веков, конные выступления, флэш-мобы и мастер-классы, конкурсы и розыгрыши. А вечером настоящий восторг и восхищение подарят яркие выстрелы из требушета огненными ядрами, а в субботу — еще и феерическое фаер-шоу.

И как всегда, в Древнем Киеве можно прогуляться на породистых лошадях верхом или в экипаже, прослушать экскурсию верхом на лошади, посетить музеи и ярмарку мастеров, пострелять из лука и отчеканить монету. В Княжеской костюмерной можно надеть костюмы времен Киевской Руси и устроить яркую фотосессию. Отдохнуть от суеты средневекового города можно у живописного Лесного озера. Отведать вкусных напитков и блюд, приготовленных по современным и по средневековым рецептам, на открытом огне, можно в Княжеской корчме. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло» с маршрутами разной сложности и протяженности. А дети будут в восторге от яркого безопасного куба-лабиринта «Мышеловка».

При желании продолжить свое путешествие в Средневековье еще на день, можно остаться с ночевкой в доме гостиничного типа «4 комнаты» или в хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 14:00. Завершение программы: 21 сентября — в 23:00, 20 и 22 сентября в 21:00.

Цена билета: для взрослых — 250 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для школьников — 80 грн., дошкольники — бесплатно.

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь расположен недалеко от Киева — всего в 45 минутах езды — в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область.

Маршрутки курсируют из Киева от станции метро «Выдубичи» в соответствии с расписанием на сайте.

Подробная информация: www.parkkyivrus.com