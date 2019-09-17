Подчиненные Богдана получили выговоры за «неслучайную» встречу Зеленского в Днепре

Должностные лица из Офиса президента получили выговоры за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил портал «Відкритий».

В частности, «под раздачу» попали первый заместитель и заместитель Андрея Богдана ‒ Сергей Трофимов и Кирилл Тимошенко.

По данным СМИ, данные санкции могут быть связаны с тем, что во время визита Владимира Зеленского в Днепр, в новом сквере «Прибрежный» его ждал Геннадий Корбан, хотя это не было запланировано.

В результате главе государства пришлось прогуляться по скверу в сопровождении скандального днепрянина.

Как писала «Фраза», Зеленский и Богдан повеселили людей в Днепре, приняв участие в состязании силачей.

Ранее Коломойский заявил, что не может появляться в одном месте с Зеленским.