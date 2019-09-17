Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Новоявленный премьер Гончарук возмутился «сливом» компромата на себя любимого

Новоявленный премьер Гончарук возмутился «сливом» компромата на себя любимого

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил официальное обращение к работникам авторитетнейшего издания Financial Times с просьбой опровергнуть «разоблачительные» подробности о его встрече с бизнесменом Игорем Коломойским. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило агентство «РБК-Украина», ссылаясь на пресс-службу председателя правительства.

В пресс-службе премьера посчитали, что информация, которая содержится в материале издания якобы «не соответствует принципам объективности, которые должны соблюдать СМИ».

«Цитата, на которой базируется вывод авторов материала, вырвана из контекста и не является репрезентативной в контексте всей предоставленной премьер-министром Украины информации», ‒ сказано в сообщении.

В пресс-службе также заявили, что новоявленный премьер «не предоставлял никакой информации относительно ведения каких-либо переговоров как с господином Коломойским, так и с любым другим относительно указанного вопроса».

Ранее стало известно, что Financial Times опубликовало материал под названием «Киев обсуждает вопрос „ПриватБанка“ с Коломойским, несмотря на скандал на 5,5 млрд долларов», в котором говорилось о том, что премьер-министр Алексей Гончарук заявил о поисках компромисса с бывшим совладельцем «ПриватБанка» Игорем Коломойским, которого обвиняют в выведении из банка 5,5 млрд долларов.

Как писала «Фраза», новый премьер дал украинцам пять громких обещаний.

Ранее Кабмин презентовал проект госбюджета на 2020 год.

Тэги: Кабинет Министров Украины, общество, переговоры, политика, Игорь Коломойский, премьер-министр Украины, компромат, критика, Financial Times, ПриватБанк, национализация, новости Украины, Алексей Гончарук

Комментарии

Статьи

17.09.19 09:06

Зеленские таки запутались в вашингтонских лабиринтах

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
16.09.19 08:19

«Динамо» в прострации

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Непубличная команда Киевского городского головы
16.09.19 20:13

Непубличная команда Киевского городского головы

Автор: Петр Олещук, ЛІГА.net

Выбор редакции
Дайджест главных новостей с 9 по 15 сентября 2019. Видео на канале «Фразы»
Дайджест главных новостей с 9 по 15 сентября 2019. Видео на канале «Фразы»
Дайджест главных новостей с 9 по 15 сентября 2019. Видео на канале «Фразы»
Дайджест главных новостей с 9 по 15 сентября 2019. Видео на канале «Фразы»
Новая украинская школа растит дегенератов
Новая украинская школа растит дегенератов
«Динамо» в прострации
«Динамо» в прострации
Повесть «Собачье сердце»: карикатура на гнилую интеллигенцию
Повесть «Собачье сердце»: карикатура на гнилую интеллигенцию
В ГБР завели на Юраша дело за фабрикацию улик против священника УПЦ
В ГБР завели на Юраша дело за фабрикацию улик против священника УПЦ
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 17 сентября 2019 года

Главные новости за 17 сентября 2019 года
17.09.19 18:59
544
Последние новости
17.09.19 20:58

Подчиненные Богдана получили выговоры за «неслучайную» встречу Зеленского в Днепре
17.09.19 20:30

Новоявленный премьер Гончарук возмутился «сливом» компромата на себя любимого
17.09.19 19:59

Убийцу красавицы-студентки на Тернопольщине назвали «маньяком»
17.09.19 19:28

Новым председателем Конституционного суда Украины стал «человек Януковича»
17.09.19 18:59

Главные новости за 17 сентября 2019 года
17.09.19 16:53

Эксперты предрекли «Шахтеру» домашний провал в стартовом матче Лиги чемпионов
17.09.19 16:31

В Одессе воспитательница детсада издевалась над ребенком
Фото и Видео
В Одессе воспитательница детсада издевалась над ребенком
В Одессе воспитательница детсада издевалась над ребенком
В Одессе воспитательница детсада издевалась над ребенком
В Одессе воспитательница детсада издевалась над ребенком
Под Киевом внедорожник эпично протаранил остановку
Под Киевом внедорожник эпично протаранил остановку
В киевском парке пытались похитить ребенка прямо на глазах у матери
В киевском парке пытались похитить ребенка прямо на глазах у матери
Бассейн и японский сад с водопадами: как выглядело сгоревшее имение Гонтаревой
Бассейн и японский сад с водопадами: как выглядело сгоревшее имение Гонтаревой
В Полтавской области выгорел лес
В Полтавской области выгорел лес
В Виннице ушла в школу и исчезла 11-летняя девочка
В Виннице ушла в школу и исчезла 11-летняя девочка
В Киеве из огня спасли двух бомжей
В Киеве из огня спасли двух бомжей
Ночью в Киеве произошел смертельный пожар: погиб мужчина
Ночью в Киеве произошел смертельный пожар: погиб мужчина
Гонтарева пожаловалась, что ее дом под Киевом сожгли
Гонтарева пожаловалась, что ее дом под Киевом сожгли
На Тернопольщине зверски убили красавицу-студентку
На Тернопольщине зверски убили красавицу-студентку
fraza.ua
Новости блогосферы
17.09.19 09:15

Украина говорит по-русски
16.09.19 12:52

Новая украинская школа растит дегенератов
08.09.19 09:15

Как поймать воровку Гонтареву на брехне
08.09.19 09:01

Эпоха ряженых патриотов, партий Майдана, Порошенко, маргиналов и пафосных лозунгов завершилась

Опрос

Кого первым надо посадить в тюрьму?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.