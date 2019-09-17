Новоявленный премьер Гончарук возмутился «сливом» компромата на себя любимого

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил официальное обращение к работникам авторитетнейшего издания Financial Times с просьбой опровергнуть «разоблачительные» подробности о его встрече с бизнесменом Игорем Коломойским. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило агентство «РБК-Украина», ссылаясь на пресс-службу председателя правительства.

В пресс-службе премьера посчитали, что информация, которая содержится в материале издания якобы «не соответствует принципам объективности, которые должны соблюдать СМИ».

«Цитата, на которой базируется вывод авторов материала, вырвана из контекста и не является репрезентативной в контексте всей предоставленной премьер-министром Украины информации», ‒ сказано в сообщении.

В пресс-службе также заявили, что новоявленный премьер «не предоставлял никакой информации относительно ведения каких-либо переговоров как с господином Коломойским, так и с любым другим относительно указанного вопроса».

Ранее стало известно, что Financial Times опубликовало материал под названием «Киев обсуждает вопрос „ПриватБанка“ с Коломойским, несмотря на скандал на 5,5 млрд долларов», в котором говорилось о том, что премьер-министр Алексей Гончарук заявил о поисках компромисса с бывшим совладельцем «ПриватБанка» Игорем Коломойским, которого обвиняют в выведении из банка 5,5 млрд долларов.

Как писала «Фраза», новый премьер дал украинцам пять громких обещаний.

Ранее Кабмин презентовал проект госбюджета на 2020 год.