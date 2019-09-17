Убийцу красавицы-студентки на Тернопольщине назвали «маньяком»

В сети появилась информация о личности 34-летнего мужчины, который зарезал 18-летнюю студентку Диану в поселке Микулинцы Тернопольской области. Как выяснили журналисты «Фразы», ее озвучило издание «Факты», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

По данным СМИ, злоумышленник стал ухаживать за Дианой еще пять лет назад, когда ей было всего 13. Отмечается, что на тот момент он был женат и регулярно избивал свою супругу.

«Женщина не выдержала издевательств и подала на развод, после чего уехала на заработки в Италию», ‒ рассказали в полиции.

По словам односельчан, Диана поначалу не особо отвечала своему взрослому ухажеру взаимностью, тем не менее тот считал ее чуть ли не своей собственностью. Этот странный роман длился целых пять лет.

В тот роковой день Диана приехала из Тернополя в Микулинцы на фестиваль пива. Ее ревнивый бойфренд несколько часов просидел в засаде в кустах возле ее дома ‒ с ножом в руке. После совершения убийства, он спрятался в лесу, где его нашли полицейские с собаками.

«Близкие Дианы называют ее убийцу не иначе как маньяком», ‒ отметили в полиции, добавив, что на допросе подозреваемый полностью признал вину и расссказал следователям, что решился на убийство возлюбленной после того, как та, уехав в Тернополь на учебу, целых три недели не отвечала на его звонки.

Как писала «Фраза», на Тернопольщине зверски убили красавицу-студентку.

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