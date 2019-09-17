Новым председателем Конституционного суда Украины стал «человек Януковича»

Во вторник, 17 сентября, судьи Конституционного суда Украины (КСУ) на специальном заседании избрали себе нового председателя. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило издание «ЗН», ссылаясь на свои источники в высшей судебной инстанции.

По данным СМИ, новым главой был избран Александр Тупицкий, которого в 2013 году в КСУ «привел» тогдашний президент Виктор Янукович.

Сообщается, что в марте 2018 года Тупицкого избрали заместителем председателя КСУ.

По сведениям из открытых источников, Александр Тупицкий родился в 1963 году в Черкасской области. В 1988 году закончил Харьковский юридический институт. Работал в органах прокуратуры в Донецкой области, позднее стал судьей Куйбышевского районного суда г. Донецка. В 2010-2013 годах работал в апелляционных хозяйственных судах Донецкой, Львовской и Днепропетровской областей.

Как писала «Фраза», человек Януковича может стать правой рукой главы «Нафтогаза».

Ранее сообщалось, что «человек Януковича» скончался от ножевых ранений.