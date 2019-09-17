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Главные новости за 17 сентября 2019 года

Главные новости за 17 сентября 2019 года

Гонтарева пожаловалась, что ее дом под Киевом сожгли. В селе Гореничи под Киевом сожгли дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. О ЧП она сообщила сама. Бывшая чиновница поведала, что неизвестные бросили через забор на территорию дома коктейль Молотова, после чего произошел сильный пожар.

Бассейн и японский сад с водопадами: как выглядело сгоревшее имение Гонтаревой. На территории сгоревшего имения бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой располагались бассейн и сауна. Сам дом площадью свыше 300 квадратных метров был выполнен в японском стиле. Имение приобрел в 2016 году муж Гонтаревой Олег. Тогда он купил 25 соток земли и помещение площадью 316 квадратных метров.

Вилкула и Колесникова уже отпустили, так и не успев задержать. Бывшие народные депутаты от «Оппоблока» Александр Вилкул и Дмитрий Колесников отпущены на поруки. Такое решение утвердили в Октябрьском суде города Днепр. Обоих политиков прокуратура просила взять под арест, но Октябрьский суд Днепра решил отпустить их на поруки. Заседание внезапно назначили накануне вечером, а вся информация о дате и времени тщательно скрывалась от прессы.

В киевском парке пытались похитить ребенка прямо на глазах у матери. В Киеве в парке Орленок (Соломенский район, ж/м Отрадный) мужчина пытался украсть маленького ребенка. Об этом сообщает паблик «Типичный Киев» в Facebook. Как отмечается, инцидент произошел еще 15 сентября. Мужчина схватил ребенка под мышку и пытался с ним сбежать. Происходило все прямо на глазах у матери.

В Виннице ушла в школу и исчезла 11-летняя девочка. В Виннице полиция разыскивает 11-летнюю Ирину Катусьову, которая 16 сентября утром вышла из дома в школу и пропала. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе МВД. Как отметили в ведомстве, девочка в 8:40 вышла из дома по улице Андрея Первозванного, но до учебного заведения, которое находится на ул. Келецкой, она не дошла. При этом ребенок с собой не имеет мобильного телефона, в связи с чем связаться никак нельзя.

В Одессе воспитательница детсада издевалась над ребенком. В Одессе уволили воспитателя детского сада, которая жестоко обращалась с детьми. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Видео из детского сада № 224 на ул. Филатова, 84а опубликовала в Facebook одесситка Александра Журба. На ролике видно, как женщина агрессивно ведет себя с ребенком, которому на вид года четыре: она трясла плачущего мальчика, била по рукам, а потом и вовсе стащила его за руку со стула.

Оккупанты подумывают над переименованием Крыма. Так называемые власти аннексированного Крыма одобряют идею о переименовании региона в Республику Крым — Тавриду. В поддержку такой инициативы высказался «вице-премьер» Крыма, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов. С этой инициативой выступила греческая диаспора Крыма. Мурадов привел пример ряда субъектов РФ, которые используют двойное наименование, делающее отсылку к истории региона. Мурадов похвалил крымских греков за то, что они «смотрят в историческую глубину и хотят, чтобы использовалось, в том числе, и то название, которое применялось в отношении полуострова на протяжении многих-многих веков».

Тэги: Киев, Крым, общество, Одесса, происшествие, политика, поджог, Винница, Киевская область, Валерия Гонтарева, оккупанты, новости Украины

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