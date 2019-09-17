Эксперты предрекли «Шахтеру» домашний провал в стартовом матче Лиги чемпионов

Уже в среду, 18 сентября, в Харькове на стадионе «Металлист» в 22-00 начнется первый матч группового раунда Лиги чемпионов для донецкого «Шахтера». Как выяснили журналисты «Фразы», эксперты уже дали свой прогноз на битву чемпиона Украины с «Манчестер Сити».

Специалисты британской букмекерской конторы William Hill считают, что чемпион Англии одержит уверенную победу в гостях.

На победу «Шахтера» ставят всего 10 к 1, на ничью ставят 5,5 к 1, а на победу «Манчестер Сити» ставят 1,28 к 1.

Самым вероятным исходом поединка называют победу гостей со счетом 2-0.

Также букмекеры считают, что у «Шахтера» могут забить Жуниор Мораес (3,25 к 1) и Марлос (4,2 к 1).

Как писала «Фраза», эксперты предрекли «Шахтеру» провал в Лиге чемпионов.