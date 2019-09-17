Вилкула и Колесникова уже отпустили, так и не успев задержать

Бывшие народные депутаты от «Оппоблока» Александр Вилкул и Дмитрий Колесников отпущены на поруки. Как выяснили журналисты «Фразы», такое решение утвердили в Октябрьском суде города Днепр.

ТСН сообщает, что обоих политиков прокуратура просила взять под арест, но Октябрьский суд Днепра решил отпустить их на поруки. Заседание внезапно назначили накануне вечером, а вся информация о дате и времени тщательно скрывалась от прессы.

Ранее «Фраза» сообщала, что Вилкулу и Колесникову объявили подозрение еще 5 сентября, после чего был начат их розыск. Информации о задержании кого-либо из них с тех пор не было.