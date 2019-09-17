В США амеба съела мозг маленькой девочки

В американском Техасе произошла жуткая трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут умерла десятилетняя девочка.

Как пишут местные СМИ, она «подхватила» опасную амебу Неглериея Фоулера, которая поедает мозг человека.

Произошло это после купания в местной речке, где опасный паразит пробрался в организм школьницы.

Неделю спустя малышка почувствовала недомогание. После госпитализации врачи ввели ее в искусственную кому, но выжить девочка не смогла.

Как писала «Фраза», в США бактерии заживо съели мужчину и девочку, которые искупались в море.