Оккупанты подумывают над переименованием Крыма

Так называемые власти аннексированного Крыма одобряют идею о переименовании региона в Республику Крым — Тавриду. Как выяснили журналисты «Фразы», в поддержку такой инициативы высказался «вице-премьер» Крыма, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов.

С этой инициативой выступила греческая диаспора Крыма, сообщает «Российская газета».

Мурадов привел пример ряда субъектов РФ, которые используют двойное наименование, делающее отсылку к истории региона. Мурадов похвалил крымских греков за то, что они «смотрят в историческую глубину и хотят, чтобы использовалось, в том числе, и то название, которое применялось в отношении полуострова на протяжении многих-многих веков».



Впрочем, как заявил кандидат на пост так называемого спикера парламента Крыма Владимир Константинов, инициативы по переименованию полуострова в «Тавриду» рассматриваться не будут.

Ранее «Фраза» сообщала о том, как оккупанты уничтожают полуостров.