В Казахстане люди заразились сибирской язвой

В Казахстане произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», на юге страны произошла вспышка сибирской язвы.

По данным медиков, в селах Айша-биби и Шакпак-Ата заразились четыре человека.

Они поступили в областную больницу еще 11 сентября.

Сейчас страшный диагноз подтвержден: «сибирская язва, кожная форма, средней степени тяжести».

Врачи говорят, что зараженные были помещены отдельно в боксированные палаты.

Их состояние сегодня, по данным медиков, «стабильное, средней степени тяжести, больные активные, температура тела в норме, питание в норме, выздоравливают».

Очагом заражения стало местное хозяйство – люди работали тут со скотиной чабанами.

Идет проверка скота на сибирскую язву.

Как писала «Фраза», впервые с 1999 года в Беларуси зафиксирована вспышка сибирской язвы.