В Казахстане люди заразились сибирской язвой

В Казахстане произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», на юге страны произошла вспышка сибирской язвы.
По данным медиков, в селах Айша-биби и Шакпак-Ата заразились четыре человека.
Они поступили в областную больницу еще 11 сентября.
Сейчас страшный диагноз подтвержден: «сибирская язва, кожная форма, средней степени тяжести».
Врачи говорят, что зараженные были помещены отдельно в боксированные палаты.
Их состояние сегодня, по данным медиков, «стабильное, средней степени тяжести, больные активные, температура тела в норме, питание в норме, выздоравливают».
Очагом заражения стало местное хозяйство – люди работали тут со скотиной чабанами.
Идет проверка скота на сибирскую язву.
Как писала «Фраза», впервые с 1999 года в Беларуси зафиксирована вспышка сибирской язвы.