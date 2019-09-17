На Харьковщине изверг три года насиловал свою младшую сестренку

В дежурную часть Сахновщинского отдела полиции в Харьковской области поступило заявление от местной жительницы о том, что ее 26-летний сын совершил действия сексуального характера в отношении своей 13-летней сестры. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что преступные действия парень совершал в течение трех лет. По данному факту открыто уголовное производство. Педофилу грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

9 сентября ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Следствие продолжается, назначен ряд экспертиз.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце мая сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который совершал развратные действия по отношению к маленькому сыну своей сожительницы.

В июле в Одессе 44-летний мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу.

На днях в Купянском районе Харьковской области 31-летний мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу.