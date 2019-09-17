В Киеве из «нагана» стреляли в спасателей, которые приехали тушить пожар

В воскресенье вечером, 15 сентября, в Голосеевском районе Киева произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Набережно-Корчеватской хозяин пылающего домовладения зачем-то стрелял в пожарных, которые хотели приступить к борьбе с огнем.

Как передает пресс-служба столичной ГСЧС, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 21-05.

По прибытию спасателей было установлено, что горит пристройка к жилому дому. Не теряя времени, пожарные приступили к разведке и ликвидации пожара.

Сообщается, что во время разведки в частном доме в сторону спасателей был осуществлен первый выстрел без предупреждения.

Как выяснилось, в доме находился его хозяин ‒ мужчина 1955 года. Спешно покинув дом, начальник караула 17-й ДПРЧ дал команду личному составу оставить территорию домовладения.

На тот момент возгорание уже ликвидировали. В свою очередь, хозяин усадьбы тоже вышел во двор и совершил еще несколько выстрелов в сторону пожарных.

Отмечается, что на просьбу пожарных прекратить стрельбу, ведь они прибыли ликвидировать пожар, мужчина не обращал внимания. По прибытию на место происшествия сотрудников полиции, хозяин добровольно отдал оружие (револьвер системы Нагана, переделанный под стрельбу резиновыми пулями) и извинился за свой поступок, объяснив, что сразу не узнал спасателей.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.

Как писала «Фраза», в Николаеве пожарные выезжают на вызов без воды.

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