В поэме об Адаме и Еве обнаружили секретный текст о Сатане

Ученые из Университета Тафтса в США обнаружили акростих в поэме Джона Мильтона «Потерянный рай», которая «вышла в свет» более 350 лет назад. Как выяснили журналисты «Фразы», тайное послание внутри текста посвящено грехопадению первых людей и падшему ангелу ‒ Сатане.

Как пишет ScienceAlert, исследователи выяснили, что в Книге девятой, где Сатана уговорил Еву вкусить запретный плод, а та заставляет Адама сделать то же самое, первые буквы строк образуют FFAALLAF.

Это интерпретируется как двойное «fall» («падение»), читаемое сверху вниз, а третье «fall» читается снизу вверх. Специалисты считают, что первая половина акростиха символизирует собой падение Адама и Евы, а вторая относится к самому Сатане.

По мнению ученых, данный акростих предупреждает читателя, что вскоре должно произойти непоправимое и что змий, несмотря на попытку выглядеть добрым, на самом деле имеет злые намерения.

Как писала «Фраза», в сети появились документальные фото об изгнании дьявола в Баварии.

Ранее митрополит Антоний объяснил, откуда берется зло и как с ним бороться.