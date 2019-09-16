В Киеве суд отпустил экс-беркутовца, обвиняемого в разгоне студентов на Майдане

В Киеве суд приговорил к условному сроку бывшего бойца спецподразделения МВД «Беркут» Дмитрия Перинского, обвиняемого в разгоне «студенческого» Майдана и других незаконных деяниях. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило издание «Украинские новости», ссылаясь на материалы дела.

«Установлено, что беркутовец Дмитрий Перинский 30 ноября 2013 года участвовал в задержании активистов около Стеллы Независимости и составлял поддельные административные протоколы в их отношении», ‒ сказано в решении суда.

Кроме того, из-за обнаруженного дома пакета с каннабисом и приобретение в 2016 году ручной гранаты, гексогена и детонатора Перинского судили также по статьям о незаконном хранении наркотиков и незаконном обращении с боеприпасами.

Сообщается, что по статьям о служебном подлоге, препятствовании проведению митингов и незаконном обращении с наркотиками фигуранту «отвесили» по 3 года, а за незаконное обращение с оружием ‒ целых 5 лет.

Тем не менее, путем поглощения наказаний итоговый срок составил всего 5 лет. Осужденный был освобожден от отбытия наказания с испытательным сроком в 3 года.

Пока неизвестно, будет ли прокуратура обжаловать данный приговор.

Как писала «Фраза», благодаря показаниям экс-«беркутовца» на суде уже задержаны несколько его подельников.

Ранее бывший «беркутовец» раскрыл подробности спецоперации на Майдане.