Главные новости за 16 сентября 2019 года

Кабмин презентовал проект госбюджета на 2020 год. Кабинет министров презентовал проект госбюджета на 2020 год и передал его на рассмотрение парламенту. Этот бюджет стал последним, который принимается на один год.

Синоптики рассказали о похолодании и дождях по всей Украине. На этой рабочей неделе по Украине значительно похолодает. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Под Одессой столкнулись две маршрутки. Почти два десятка пассажиров попали в больницу. В Одесской области в селе Шабо произошло ДТП с участием двух маршруток. Пострадали десятки людей.

На Бориспольском шоссе эпично подрались два водителя. Под Киевом на Бориспольском шоссе произошел необычный инцидент. Тут подрались два водителя.

Американские рабочие вышли на крупнейшую забастовку за последнюю дюжину лет. В США проходит крупнейшая забастовка рабочих завода General Motors. 49 тысяч людей вышли на протесты в Детройте.

Умер актер из легендарного молодежного сериала. Скончался известный американский актер Брайан Терк. Ему было всего 49 лет.