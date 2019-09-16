На Харьковщине мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу

В Купянском районе Харьковской области 31-летний мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, в полицию обратилась местная жительница, которая заявила, что ее сожитель изнасиловал 13-летнюю дочь женщины.

В ходе следствия было установлено, что 31-летний отчим подстерег девушку возле дома и затащил в кусты. Злоумышленник заклеил потерпевшей рот скотчем и поиздевался над ней. В ходе проведения осмотра места происшествия правоохранители изъяли фрагменты скотча, биологические материалы, белье потерпевшей и вещи подозреваемого.

По данному факту открыто уголовное производство.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце мая сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который совершал развратные действия по отношению к маленькому сыну своей сожительницы.

В июле в Одессе 44-летний мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу.