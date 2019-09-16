Умер актер из легендарного молодежного сериала

Скончался известный американский актер Брайан Терк. Как выяснили журналисты «Фразы», ему было всего 49 лет.

Как сообщает его семья, актер длительное время болел онкологией. Данную информацию он не афишировал даже среди друзей.

После смерти Брайана Терка у него остались жена и восьмилетний сын.

Брайан Терк получил известность в 1990-е после съемок в молодежной сериале «Беверли-Хиллз, 90210».

Также он снялся в таких фильмах как «Американский пирог 2», «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе» и «Парк юрского периода: Затерянный мир».

Как писала «Фраза», врачи рассказали, сколько осталось жить Анастасии Заворотнюк.