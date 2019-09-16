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Кабмин презентовал проект госбюджета на 2020 год

Кабмин презентовал проект госбюджета на 2020 год

В воскресенье, 15 сентября, Кабинет министров презентовал проект госбюджета на 2020 год и передал его на рассмотрение парламенту. Как выяснили журналисты «Фразы», этот бюджет стал последним, который принимается на один год.

В частности, по словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, стратегия правительства в том, чтобы с каждым годом государственный долг становился меньше. Для этого, как отметил премьер, мало одного года — надо планировать это на средне- и долгосрочный период, сообщает «Украинская правда».

«В этом году мы в последний раз принимаем бюджет на один год. В дальнейшем принятию бюджета будет предшествовать принятие полноценной 3-х годовой декларации», — заявил Гончарук.

Как сообщает «РБК-Украина», основные показатели проекта государственного бюджета на 2020 год выглядят так:

Доходы Государственного бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1079,5 млрд гривен, в том числе общего фонда 0962,7 млрд гривен;

Расходы — 1170,0 млрд гривен;

Расходы на национальную безопасность и оборону составляют 245,8 млрд гривен;

Расходы на развитие дорожной инфраструктуры — 74,4 млрд гривен;

Государственный дорожный фонд — 69,7 млрд гривен;

Расходы на поддержания энергетической независимости — 2 млрд гривен;

Цель долговой политики — обеспечить уменьшение отношения объема государственного долга к ВВП до уровня 46,7% на конец 2020 года. Одним из путей реализации задачи является постепенное уменьшение дефицита государственного бюджета (до 2,09% ВВП в 2020);

Платежи по государственному долгу в 2020 году — 438,1 млрд гривен (обслуживание государственного долга — 145,2 млрд гривен; погашение государственного долга — 292,9 млрд гривен);

Прогноз финансирования госбюджета из поступления от приватизации госимущества приведен к 5 млрд гривен;

Расходы государственного бюджета на образование — 136,4 млрд гривен;

Расходы на здравоохранение составляют 108 млрд гривен;

Расходы на развитие культуры и информационную сферу составляют 8,6 млрд гривен;

Минимальная зарплата будет составлять 4723 гривен;

Финансирование Пенсионного фонда Украины из государственного бюджета составит 172,6 млрд гривен.

Об особенностях бюджета на 2019 год можно прочитать в материале «Фразы».

Тэги: Кабинет Министров Украины, общество, бюджет, экономика, политика, новости Украины

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