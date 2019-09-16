Врачи рассказали, сколько осталось жить Анастасии Заворотнюк

Популярная актриса Анастасия Заворотнюк больна неизлечимой формой рака мозга — глиобластомой. Как выяснили журналисты «Фразы», врачи рассказали, какие шансы Заворотнюк имеет на выздоровление.

По словам врача-онколога Андрея Пылева, если опухоль можно удалить — делается операция и пациенту выписывается после химиотерапия и медикаменты. При этом он огорчил, что с таким диагнозом полное излечение невозможно и пациенты погибают от нарастающего отека мозга. А при правильном лечении и терапии человек может жить до двух лет.

А данный момент Заворотнюк находится в больнице, там же находится и вся ее семья. По информации СМИ, ее даже подключили к аппарату искусственного дыхания.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2015 года от рака умерла известная российская певица Жанна Фриске.