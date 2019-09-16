Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Глава Архиепископии Западной Европы объяснил свое решение о присоединении к РПЦ

Глава Архиепископии Западной Европы объяснил свое решение о присоединении к РПЦ

Глава Архиепископии Западной Европы архиепископ Иоанн (Реннето) написал письмо своей пастве, в котором сообщил, что решение о присоединении к Московскому патриархату было принято после консультаций с духовенством и для удовлетворения нужд общин. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам архиепископа Иоанна во время Божественной литургии он будет поминать Патриарха Московского Кирилла. Также владыка Иоанн пригласил все духовенство продолжить поминать его в качестве правящего архиерея.

Полный текст письма опубликован на сайте Оrthodoxie.com.

В частности, владыка Иоанн в обращении к пастве написал, что «после консультаций с настоятелями и множеством священников и в качестве главы ex officio нашей Архиепископии, я принял решение вверить себя, так же как и нашу Архиепископию, каноническому послушанию, предложенному Московским Патриархатом, чтобы ответить на нужды общин, составляющих Архиепископию».

Вместе с этим глава Архиепископии сказал, что знает и понимает «давнюю осторожность многих». По его словам, «в первую очередь я думаю о наших дорогих отцах, братьях и сестрах из Соединенного Королевства. Раны глубокие. Есть они и у наших общин на юге Франции, по причине юридических тяжб, конец которым я пытался положить с самого начала».

Однако, как считает владыка Иоанн, «пришло время не то, чтобы забыть о них (о ранах — Ред.), но — двигаться вперед».

Архиепископ Иоанн подчеркнул, что обещал не покидать свою паству и заверил, что держит свое обещание. В то же время, он попросил и верующих Архиепископии хранить его в своих молитвах, а также попросил прощения «у всех тех, кто будет ранен этим решением, которое я принимаю».

Ранее «Фраза» сообщала, что РПЦ приняла в свою юрисдикцию главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето).

Тэги: общество, православие, РПЦ, новости православия

Комментарии

Статьи

16.09.19 09:25

Полная импичня

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.09.19 14:01

Даша Трегубова: Я делаю только то, что меня вдохновляет, например, в новом фильме меня закопали заживо

Автор: Антон Филатов

Колонка автора
16.09.19 08:19

«Динамо» в прострации

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Президент признал Коломойского главным по тарифам
14.09.19 14:20

Президент признал Коломойского главным по тарифам

Автор: Антикор

Выбор редакции
Повесть «Собачье сердце»: карикатура на гнилую интеллигенцию
Повесть «Собачье сердце»: карикатура на гнилую интеллигенцию
Повесть «Собачье сердце»: карикатура на гнилую интеллигенцию
Повесть «Собачье сердце»: карикатура на гнилую интеллигенцию
Как Советский Союз воровал у американцев атомную бомбу
Как Советский Союз воровал у американцев атомную бомбу
В ГБР завели на Юраша дело за фабрикацию улик против священника УПЦ
В ГБР завели на Юраша дело за фабрикацию улик против священника УПЦ
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 14-15 сентября 2019 года

Главные новости за 14-15 сентября 2019 года
15.09.19 19:02
733
Последние новости
16.09.19 09:49

Глава Архиепископии Западной Европы объяснил свое решение о присоединении к РПЦ
16.09.19 09:35

РПЦ приняла в свою юрисдикцию главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето)
16.09.19 09:01

Синоптики рассказали о похолодании и дождях по всей Украине
16.09.19 07:32

В жутком ДТП под Киевом погибли четыре человека
15.09.19 19:02

Главные новости за 14-15 сентября 2019 года
15.09.19 18:01

В Ровно 12-летняя девочка, которую привезли со свалки, родила ребенка
15.09.19 17:28

В Днепре разъяренные мужчины трубой и ногами избили полуголую девушку
Фото и Видео
В Днепре разъяренные мужчины трубой и ногами избили полуголую девушку
В Днепре разъяренные мужчины трубой и ногами избили полуголую девушку
В Днепре разъяренные мужчины трубой и ногами избили полуголую девушку
В Днепре разъяренные мужчины трубой и ногами избили полуголую девушку
Зеленский и Богдан повеселили людей, приняв участие в состязании силачей
Зеленский и Богдан повеселили людей, приняв участие в состязании силачей
В Киеве погибла супружеская пара, попав в огненную ловушку
В Киеве погибла супружеская пара, попав в огненную ловушку
Модель из Днепра таки разделась на Новом мосту. Но так, чтобы никто не определил победителя пари между Зеленским и Филатовым
Модель из Днепра таки разделась на Новом мосту. Но так, чтобы никто не определил победителя пари между Зеленским и Филатовым
Бензин скоро подорожает? Йеменские повстанцы разбомбили с воздуха крупнейший НПЗ в мире
Бензин скоро подорожает? Йеменские повстанцы разбомбили с воздуха крупнейший НПЗ в мире
Чтобы защитить пояс, Ломаченко придется выйти в ринг против непобедимого американского нокаутера
Чтобы защитить пояс, Ломаченко придется выйти в ринг против непобедимого американского нокаутера
В Запорожье девочка выпала из окна школы, выполняя чужую работу
В Запорожье девочка выпала из окна школы, выполняя чужую работу
В Киеве кавказец прямо в подъезде убил девушку
В Киеве кавказец прямо в подъезде убил девушку
На Одесщине женщина зверски убила собственную мать
На Одесщине женщина зверски убила собственную мать
В Черкассах «оборотни в погонах» прямо на кладбище избили мужчину
В Черкассах «оборотни в погонах» прямо на кладбище избили мужчину
fraza.ua
Новости блогосферы
08.09.19 09:15

Как поймать воровку Гонтареву на брехне
08.09.19 09:01

Эпоха ряженых патриотов, партий Майдана, Порошенко, маргиналов и пафосных лозунгов завершилась
06.09.19 22:12

В 2020 снова будут выборы, а Киев отдадут Гусовскому, - модельный слив
23.08.19 20:08

Вспоминая «антинародный режим» Януковича

Опрос

Кого первым надо посадить в тюрьму?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.