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РПЦ приняла в свою юрисдикцию главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето)

РПЦ приняла в свою юрисдикцию главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето)

Священный Синод Русской Православной Церкви 14 сентября принял в состав РПЦ главу Западноевропейской Архиепископии архиепископа Иоанна (Реннето), а также клириков и приходы, которые желают последовать за ним. Как выяснили журналисты «Фразы», решение было принято после рассмотрения обращения архиепископа Иоанна, в котором он сообщил о стремлении большинства клириков и приходов Архиепископии сохранить ее существование путем вхождения в юрисдикцию РПЦ и попросил о присоединении к Московскому Патриархату вместе с желающими последовать за ним клириками и приходами.

Как сообщает patriarchia.ru, также в своем обращении архиепископ Иоанн сообщил, что в ближайшее время состоится собрание представителей этих приходов, которые направят Патриарху Кириллу и Священному Синоду РПЦ свои предложения относительно канонической формы их организации.

По итогам обсуждения члены Священного Синода постановили (журнал № 122) принять архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского Патриархата с титулом «Дубнинский», а также всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление; поручить архиепископу Дубнинскому Иоанну управление упомянутыми приходами; по получении обращения от собрания представителей приходов иметь дополнительное суждение для определения канонической формы их организации, исходя из исторически сложившихся особенностей епархиального и приходского управления, а также богослужебных и пастырских традиций, установленных митрополитом Евлогием с учетом условий существования возглавляемого им церковного удела в Западной Европе.

Ранее «Фраза» сообщала, что РПЦ примет общины Русского экзархата, которые захотят выйти из юрисдикции Константинополя.

Тэги: общество, православие, РПЦ, новости православия

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