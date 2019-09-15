В Ровно 12-летняя девочка, которую привезли со свалки, родила ребенка

Правоохранители Ровно начали расследование по факту полового сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Как выяснили журналисты «Фразы», жертвой преступления стала 12-летняя цыганка, которую в роддом забрали прямо с мусорной свалки.

Как передает пресс-служба областной полиции, малолетняя роженица зарегистрирована и постоянно проживает в селе Новое на Закарпатье.

Сообщается, что с Ровенского полигона твердых бытовых отходов в медучреждение ее привезли 14 сентября около двух часов ночи, а уже в 7-10 утра она родила мальчика.

По словам врачей, состояние матери и ребенка удовлетворительное.

В свою очередь, правоохранители выясняют, как она оказалась на городской свалке и устанавливают лицо, совершившее преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 155 УК Украины.

Как писала «Фраза», австралийка родила ребенка, не выходя из комы.

Ранее сообщалось, что в США у белой пары родился ребенок-азиат.