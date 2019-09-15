Главные новости за 14-15 сентября 2019 года

Рада поддержала законопроект Зеленского о выплатах за доносительство. Но платить будут далеко не всем «стукачам». Народные депутаты Украины в первом чтении приняли президентский законопроект о борьбе с коррупцией, который сам Владимир Зеленский обозначил как безотлагательный. После вступления документа в силу, украинцы смогут зарабатывать на чиновниках-коррупционерах.

Силовики провели обыск в банке, из которого Порошенко вынес 340 кг стодолларовых купюр. В ходе обыска в Международном инвестиционном банке (МИБ), правоохранители нашли доказательства, подтверждающие снятие экс-президентом Петром Порошенко крупной суммы наличных долларов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил известный украинский юрист Андрей Портнов.

Зеленский и Богдан повеселили людей, приняв участие в состязании силачей. Президент Украины Владимир Зеленский побывал на Фестивальном причале в Днепре, где проходили праздничные мероприятия по случаю Дня города. Вместе со своим соратником Андреем Богданом глава государства испытал силы на турнире для стронгменов.

Во время обыска в Жулянах силовики нашли компромат на небезызвестного Педро Инкогнито. Сотрудники ГБР, которые проводили обыск в столичном аэропорту «Жуляны», нашли доказательства незаконного пересечения границы тогдашним президентом Украины Петром Порошенко и членами его семьи. Об этом на своей странице в Facebook сообщил известный юрист Андрей Портнов.

Чтобы защитить пояс, Ломаченко придется выйти в ринг против непобедимого американского нокаутера. Прославленному украинскому боксеру Василию Ломаченко (14-1, 10 КО) придется провести бой против непобедимого американского нокаутера Девина Хейни (23-0, 15 КО). На кону поединка будет стоять чемпионский пояс по версии WBC в легком весе, который владеет «Лома».

Модель из Днепра таки разделась на Новом мосту. Но так, чтобы никто не определил победителя пари между Зеленским и Филатовым. Модель из Днепра Анна Минюкова (Ася Микович), пообещавшая раздеться на Новом мосту в случае, если его отремонтируют до 14 сентября, частично выполнила свое обещание. Девушка «запилила» фото и видео, щеголяя по мосту в откровенном платье.

В Киеве погибла супружеская пара, попав в огненную ловушку. В Печерском районе столицы произошел смертельный пожар. На улице Лаврской, 4-В огнем оказалась объята квартира, в которой проживали пожилые супруги.

Йеменские повстанцы разбомбили с воздуха крупнейший НПЗ в мире. Йеменские повстанцы-хуситы провели успешную воздушную атаку на стратегические объекты в Саудовской Аравии, войска которой вторглись в Йемен еще в 2015 году. Об этом сообщило международное новостное агентство АР.

В Англии из родового имения герцогов Мальборо украли золотой унитаз, в который мог «сходить» каждый желающий. В Англии был обворован Бленхеймский дворец, являющийся родовым имением герцогов Мальборо. Добычей дерзких воров стал золотой унитаз стоимостью 4,8 млн фунтов.