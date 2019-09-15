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Главные новости за 14-15 сентября 2019 года

Главные новости за 14-15 сентября 2019 года

Рада поддержала законопроект Зеленского о выплатах за доносительство. Но платить будут далеко не всем «стукачам». Народные депутаты Украины в первом чтении приняли президентский законопроект о борьбе с коррупцией, который сам Владимир Зеленский обозначил как безотлагательный. После вступления документа в силу, украинцы смогут зарабатывать на чиновниках-коррупционерах.

Силовики провели обыск в банке, из которого Порошенко вынес 340 кг стодолларовых купюр. В ходе обыска в Международном инвестиционном банке (МИБ), правоохранители нашли доказательства, подтверждающие снятие экс-президентом Петром Порошенко крупной суммы наличных долларов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил известный украинский юрист Андрей Портнов.

Зеленский и Богдан повеселили людей, приняв участие в состязании силачей. Президент Украины Владимир Зеленский побывал на Фестивальном причале в Днепре, где проходили праздничные мероприятия по случаю Дня города. Вместе со своим соратником Андреем Богданом глава государства испытал силы на турнире для стронгменов.

Во время обыска в Жулянах силовики нашли компромат на небезызвестного Педро Инкогнито. Сотрудники ГБР, которые проводили обыск в столичном аэропорту «Жуляны», нашли доказательства незаконного пересечения границы тогдашним президентом Украины Петром Порошенко и членами его семьи. Об этом на своей странице в Facebook сообщил известный юрист Андрей Портнов.

Чтобы защитить пояс, Ломаченко придется выйти в ринг против непобедимого американского нокаутера. Прославленному украинскому боксеру Василию Ломаченко (14-1, 10 КО) придется провести бой против непобедимого американского нокаутера Девина Хейни (23-0, 15 КО). На кону поединка будет стоять чемпионский пояс по версии WBC в легком весе, который владеет «Лома».

Модель из Днепра таки разделась на Новом мосту. Но так, чтобы никто не определил победителя пари между Зеленским и Филатовым. Модель из Днепра Анна Минюкова (Ася Микович), пообещавшая раздеться на Новом мосту в случае, если его отремонтируют до 14 сентября, частично выполнила свое обещание. Девушка «запилила» фото и видео, щеголяя по мосту в откровенном платье.

В Киеве погибла супружеская пара, попав в огненную ловушку. В Печерском районе столицы произошел смертельный пожар. На улице Лаврской, 4-В огнем оказалась объята квартира, в которой проживали пожилые супруги.

Йеменские повстанцы разбомбили с воздуха крупнейший НПЗ в мире. Йеменские повстанцы-хуситы провели успешную воздушную атаку на стратегические объекты в Саудовской Аравии, войска которой вторглись в Йемен еще в 2015 году. Об этом сообщило международное новостное агентство АР.

В Англии из родового имения герцогов Мальборо украли золотой унитаз, в который мог «сходить» каждый желающий. В Англии был обворован Бленхеймский дворец, являющийся родовым имением герцогов Мальборо. Добычей дерзких воров стал золотой унитаз стоимостью 4,8 млн фунтов.

Тэги: Петр Порошенко, Киев, Украина, пожар, общество, банк, мир, Днепр, Андрей Портнов, политика, Саудовская Аравия, Йемен, бокс, WBC, спорт, гибель, модель, Василий Ломаченко, Жуляны, пенсионеры, обыски, Владимир Зеленский, новости Украины, ГБР, Андрей Богдан

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