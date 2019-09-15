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В Англии из родового имения герцогов Мальборо украли золотой унитаз, в который мог «сходить» каждый желающий

В Англии из родового имения герцогов Мальборо украли золотой унитаз, в который мог «сходить» каждый желающий

В субботу, 14 сентября, в Англии был обворован Бленхеймский дворец, являющийся родовым имением герцогов Мальборо. Как выяснили журналисты «Фразы», добычей дерзких воров стал золотой унитаз стоимостью 4,8 млн фунтов.

Как пишет Express, унитаз был изготовлен из 18-каратного золота итальянским художником Маурицио Каттеланом и присутствовал во дворце в качестве инсталляции на художественной экспозиции.

Унитазом мог воспользоваться каждый посетитель музея. В 2016 году этот «экспонат» выставлялся в Нью-Йорке в музее Гуггенхейма.

Как установили полицейские, кража была совершена ночью. При этом, так как золотой «клозет» был подключен к канализации, помещение туалета затопило.

Предполагается, что злоумышленников было несколько и они приехали к дворцу на двух автомобилях. Сыщики уже задержали 66-летнего мужчину, который может быть причастен к преступлению.

Как писала «Фраза», Трампу предложили установить в Белом доме золотой унитаз.

Ранее сообщалось, что в Кабмине сперли пару картин на миллион. Того и гляди, на президентских золотой унитаз рука поднимется.

Тэги: полиция, общество, ограбление, кража, Великобритания, мир, дворец, Англия, криминал, Золотой унитаз

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