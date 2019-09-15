В Киеве мать нашла на балконе задушенного сына

На Приорке в Киеве было совершено умышленное убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», там в многоэтажном доме, расположенном на улице Ивашкевича, нетрезвый мужчина убил родного брата.

Как передает пресс-служба столичной полиции, около полуночи 14 сентября на линию «102» позвонила женщина и сообщила, что придя в квартиру к сыну, она обнаружила на балконе его тело со следами удушения.

Подоспевшие правоохранители установили, что еще 5 сентября в этой квартире родные братья распивали спиртные напитки. Сыщикам удалось быстро установить местонахождение и задержать старшего брата.

На допросе он рассказал, что в тот день во время застолья между ними возникла ссора и он, дождавшись, когда младший ляжет спать, взял ремень от швейной машинки и задушил его.

Совершив непоправимое, злоумышленник 1982 г.р. вытащил труп на балкон, после чего покинул квартиру.

Он также рассказал, куда выкинул орудие преступления. За совершение умышленного убийства горе-братцу грозит до 15 лет лишения свободы.

Как писала «Фраза», в Киеве мужчина убил близкого родственника, после чего сам позвонил в полицию.

Ранее сообщалось, что на Одесщине чужую тещу сбросили в колодец.