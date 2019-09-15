На Одесщине в стоге сена заживо сгорел маленький мальчик

В одном из сел Болградского района Одесской области произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», там заживо сгорел 5-летний мальчик, который игрался с огнем.

Как передает пресс-служба областной полиции, мальчик вместе со своей 7-летней сестрой играли в стогу сена возле дома. В какой-то момент в руках у малыша появилась зажигалка и он стал «чиркать» колесиком, что и привело к пожару.

Сообщается, что девочка сразу же побежала за помощью к матери, однако справиться с огнем собственными силами было уже невозможно.

Подоспевшие пожарные быстро потушили огонь и обнаружили тело ребенка.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как писала «Фраза», под Киевом мальчик выпал из окна 4 этажа, пока его мама спала пьяным сном.

Ранее на Полтавщине страшной смертью погибла семилетняя девочка.