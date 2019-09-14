Силовики провели обыск в банке, из которого Порошенко вынес 340 кг стодолларовых купюр

В пятницу, 13 сентября, в ходе обыска Международном инвестиционном банке (МИБ), правоохранители нашли доказательства, подтверждающие снятие экс-президентом Петром Порошенко крупной суммы наличных долларов. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил известный украинский юрист Андрей Портнов.

По его словам, следователи изъяли сервер с видеофайлами, кассовые ордера, подтверждающие факт снятия 34 млн долларов и все платежные документы.

Ранее Портнов рассказывал, что в период инаугурации Владимира Зеленского, с 17-го по 21-е мая Петр Порошенко снял со счета в этом банке три раза по одному миллиону долларов США наличными.

По данным юриста, то же самое Порошенко сделал и 22,23,24,27,28,30,31 мая, 03,04,05,07,10,11,12,13,14 и 18 июня, снимая от одного до двух миллионов долларов США в каждый сеанс. В общей сложности «фигурант» за месяц снял 34 млн долларов США наличными, то есть около 340 килограмм стодолларовых купюр.

Как писала «Фраза», во время обыска в Жулянах силовики нашли компромат на небезызвестного Педро Инкогнито.

Ранее сообщалось, что Порошенко проигнорировал допрос в ГБР.