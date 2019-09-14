Во время обыска в Жулянах силовики нашли компромат на небезызвестного Педро Инкогнито

Сотрудники ГБР, которые проводили обыск в столичном аэропорту «Жуляны», нашли доказательства незаконного пересечения границы тогдашним президентом Украины Петром Порошенко и членами его семьи. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил известный юрист Андрей Портнов.

По его словам, на Мальдивы уже «улетело» международно-правовое поручение, ответ на которое позволит сравнить документы, по которым Порошенко с семьей улетали из Киева, и которые были предъявлены пограничникам архипелага.

Кроме того, Портнов сообщил, что в пятницу, 13 сентября, в гараже администрации Президента следователи якобы обнаружили поддельные автомобильные номера, на которых Петр Порошенко въезжал в аэропорт и иногда использовал для личных целей.

По мнению юриста, установление всех поддельных паспортов экс-президента и его семьи поможет найти оформленные на эти документы украденные у государства активы и разыскать его новые счета и офшоры.

Как писала «Фраза», Порошенко рассказал журналистам о своем отдыхе на Мальдивах.

Ранее в сеть «слили» подставные имена семьи Порошенко.