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Во время обыска в Жулянах силовики нашли компромат на небезызвестного Педро Инкогнито

Во время обыска в Жулянах силовики нашли компромат на небезызвестного Педро Инкогнито

Сотрудники ГБР, которые проводили обыск в столичном аэропорту «Жуляны», нашли доказательства незаконного пересечения границы тогдашним президентом Украины Петром Порошенко и членами его семьи. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил известный юрист Андрей Портнов.

По его словам, на Мальдивы уже «улетело» международно-правовое поручение, ответ на которое позволит сравнить документы, по которым Порошенко с семьей улетали из Киева, и которые были предъявлены пограничникам архипелага.

Кроме того, Портнов сообщил, что в пятницу, 13 сентября, в гараже администрации Президента следователи якобы обнаружили поддельные автомобильные номера, на которых Петр Порошенко въезжал в аэропорт и иногда использовал для личных целей.

По мнению юриста, установление всех поддельных паспортов экс-президента и его семьи поможет найти оформленные на эти документы украденные у государства активы и разыскать его новые счета и офшоры.

Как писала «Фраза», Порошенко рассказал журналистам о своем отдыхе на Мальдивах.

Ранее в сеть «слили» подставные имена семьи Порошенко.

Тэги: Петр Порошенко, общество, Андрей Портнов, политика, аэропорт, Жуляны, анонимность, Мальдивы, новости Украины, ГБР

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