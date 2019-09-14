Рада поддержала законопроект Зеленского о выплатах за доносительство. Но платить будут далеко не всем «стукачам»

В пятницу, 13 сентября, народные депутаты Украины в первом чтении приняли президентский законопроект о борьбе с коррупцией, который сам Владимир Зеленский обозначил как безотлагательный. Как выяснили журналисты «Фразы», после вступления документа в силу, укранцы смогут зарабатывать на чиновниках-коррупционерах.

Как передают «Факты», в принятом законе не только даются определения «обличителям коррупции» и каналам, по которым может передаваться информация в компетентные органы, но и детально расписаны гарантии людям, которые будут сообщать о коррупционных преступлениях.

В частности, содержится положение о том, что обличитель коррупции может рассчитывать на вознаграждение и освобождение от юридической ответственности «в определенных законом случаях». Им также обещают защиту и, в случае чего, юридическую помощь и возмещение судебных расходов, если это потребуется.

«Права и гарантии защиты обличителей распространяются на близких лиц обличителя», ‒ сказано в законе.

Что касается вознаграждения жалобщику, то премии положены далеко не всем «стукачам». Рассчитывать на выплаты может лишь тот, кто помог поймать «крупную рыбу» ‒ чиновника, который нанес ущерб свыше 9,6 млн гривен (5 тыс. прожиточных минимумов).

Сам «стукач» может рассчитывать лишь на 10% от суммы предотвращенного ущерба. Если информаторов было несколько, то выплата делится на всех «исходя из важности сообщенных сведений». На всякий случай в законопроекте установлена и верхняя планка для суммы вознаграждения — не более 12,5 млн гривен (3000 минимальных зарплат).

Как писала «Фраза», заместителем главы СБУ по борьбе с коррупцией стал друг детства Зеленского.

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