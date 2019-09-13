Зеленский рассказал, когда будут проведены выборы в «ОРДЛО»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей будут проведены местные выборы. Как выяснили журналисты «Фразы», это произойдет только после разведения сил по всей линии соприкосновения.

Как передает ТАСС, глава государства особо подчеркнул, что выборы на Донбассе должны быть проведены исключительно в рамках украинского законодательства.

«Это вопрос обмена сначала людей, потом разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском, затем по всей территории, а это 400 км. И только после этого мы можем говорить о формате выборов», ‒ заявил Владимир Зеленский.

«Местные выборы там должны быть, но по украинскому законодательству», ‒ резюмировал президент.

Как писала «Фраза», Зеленский решил избавиться от всех тех, кто утвердил его победу на выборах.

Ранее сообщалось, что Зеленский вручил «президентские» подарки сдавшимся в плен морякам.